За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, таке явище масово відбувається на багатьох напрямках.

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Деякі росіяни саботують накази

Кім неодноразово чув, що деякі російські вояки починають просто саботувати накази своїх керівників. Вони не хочуть гинути на полі бою. Доходить до того, що окупанти просто-таки ламають свої танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо.

Кім жартує, що російська техніка і так швидко ламається. Тому нічого страшного не станеться. Можна буде спихнути все на звичайну несправність.

Зараз масове явище – росіяни саботують накази, не хочуть йти в "м'ясорубку". Логічно, а нашо ж воювати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Для них ця ситуація "win-win": і не загинув, і злочинний наказ не виконав, – говорить Віталій Кім.

Також очільник Миколаївської ОВА тішиться за успіхи Збройних Сил України на Харківському напрямку. Сподівається, що скоро і на Миколаївщину приїде підкріплення, щоб можна було "поштовхатися".

Він також написав представникам легіону "Свобода Росії", куди входять російські та білоруські військові, які вирішили не виконувати злочинні накази свого керівництва. За попередніми даними, вони зараз діють на Донбасі. А головна мета легіону – боротьба проти путінського режиму.

Що саме написав їм Кім – невідомо. Але загалом він радий, що такий рух взагалі з'явився.

"Сьогодні написав легіону "Свобода Росії". Чекаю на відповідь. Дуже тішить, що такий рух з'явився і розвивається. Бажаю їм добра. Вони борються не за Україну, а проти Путіна", – сказав Віталій Кім.

Звернення Віталія Кіма: дивіться відео

Додамо, за словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, ближче до липня Україна мала б накопичити достатню кількість зброї, щоб провести наступ і звільнити усі тимчасово окуповані території.

Хоч зараз Україна отримала 89 американських гаубиць, але цього ще дуже мало. Вони здатні суттєво допомогти, але повністю перевернути ситуацію – ні. Тому потрібно трохи зачекати, щоб назбирати усю необхідну зброю.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: