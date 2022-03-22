Садовый на международном форуме призвал разорвать все связи с Россией

Мэр Львова Андрей Садовый выступил на международном форуме "Единение местного самоуправления в мире". Главный тезис его выступления был о том, что Европа должна разорвать все связи с нацистской Россией.

Он сказал, что Россия сражается танками и ракетами на территории Украины. Но следует понимать, что является источником финансирования снарядов и бомб. Он объяснил, что русские культурные, дипломатические, образовательные, спортивные фронты открыты по всему миру.

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Россия не просто угрожает ядерным ударом по Европе. Они уже сегодня через неправительственные организации готовят почву для того, чтобы насаждать свое видение в каждом европейском городе.

– сказал Садовый.

Во время выступления мэр Львова отметил, что сегодня часто говорят, что россияне ни в чем не повинны, ведь все это сделал Путин, и он пошел на Украину с войной.

Давайте спросим жителей Мариуполя, Харькова или Киева. В каждом истребителе, который атакует наши города, точно сидит именно Путин? Или Путин лично насилует женщин, убивает детей, расстреливает эвакуационные автобусы?

– объяснил Садовый.

Россия не победила нацизм, а возглавила его

Сегодня во Львове живет более 200 тысяч вынужденно перемещенных украинцев. Они вынуждены были бежать не от одного Путина, ведь на них напали сотни тысяч россиян, являющихся сегодня представителями нацистского режима.

Он напомнил, что европейские учебники истории говорили, что Россия победила в войне и уничтожила нацизм. Но теперь мы понимаем, что эти учебники нужно переписывать. Ибо Россия не победила нацизм, а возглавила его.

"Сегодня мы все должны победить Россию для того, чтобы начать жизнь сначала, начать строить новую Европу по новым правилам. Уж точно без нацистской России", – сказал во время выступления Садовый.

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