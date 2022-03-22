Він сказав, що Росія воює танками та ракетами на території України. Але треба розуміти, що є джерелом фінансування снарядів та бомб. Він пояснив, що російські культурні, дипломатичні, освітні, спортивні фронти відкриті по всьому світу.

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Росія не просто погрожує ядерним ударом по Європі. Вони вже сьогодні через неурядові організації готують ґрунт для того, щоб насаджувати своє бачення у кожному європейському місті,

– сказав Садовий.

Під час виступу мер Львова зауважив, що сьогодні часто говорять, що росіяни ні в чому не винні, адже все це зробив Путін, і він пішов на Україну з війною.

Давайте запитаємо у мешканців Маріуполя, Харкова чи Києва. У кожному винищувачі, який атакує наші міста точно сидить саме Путін? Чи Путін особисто ґвалтує жінок, вбиває дітей, розстрілює евакуаційні автобуси?

– пояснив Садовий.

Росія не перемогла нацизм, а очолила його

Сьогодні у Львові живе понад 200 тисяч вимушено переміщених українців. Вони змушені були втікати не від одного Путіна, адже на них напали сотні тисяч росіян, які сьогодні є представниками нацистського режиму.

Він нагадав, що європейські підручники історії розповідали, що Росія перемогла у війні і знищила нацизм. Але тепер ми розуміємо, що ці підручники треба переписувати. Бо Росія не перемогла нацизм, а очолила його.

"Сьогодні ми всі маємо перемогти Росію для того, щоб почати життя спочатку, почати будувати нову Європу за новими правилами. Вже точно без нацистської Росії", – сказав під час виступу Садовий.

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