Садовый назвал цели диверсантов во Львове

Во Львове активно обезвреживают диверсантов. Цель враждебных сил – объекты инфраструктуры.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, на въездах в город блокпосты, тотальный патруль на всех важных объектах Львова.

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"Пока их (диверсантов – 24 канал) задерживают и очень успешно. Это будет спасать людям жизнь. Я так понимаю, что их цель – объекты инфраструктуры, наши медицинские учреждения, желание взрывать", – отметил мэр Львова.

Андрей Садовый подчеркнул, что полиция города очень качественно выполняет свою работу. В то же время, в городе огромная самоорганизация и дисциплина всех жителей.

Массово люди изготавливают коктейли молотова, прочищают свое оружие. В сотрудничестве с ТрО, с полицией.

"Сегодня каждый город должен быть готов, чтобы отразить врага. Диверсионные группы работают, десантирование может произойти где угодно, ракетные обстрелы могут быть направлены на любой наш город, поэтому все в единой позиции. Каждый должен хорошо делать свою работу", – отметил Садовый.

Мэр Львова о ситуации в городе: смотрите видео

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