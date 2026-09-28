Мэр Львова опубликовал свое обращение в социальных сетях.

К чему Садовый призвал Порошенко?

Садовый пояснил, что фракция "Европейской солидарности" имеет значительное представительство в районной Раде. Именно поэтому он обратился к Порошенко с просьбой лично вмешаться в ситуацию и повлиять на позицию своей политической силы.

Мэр подчеркнул, что Львовский аэропорт является стратегической инфраструктурой государства.

По его мнению, после окончания войны Украине понадобится мощный международный аэропорт, грузовой хаб и возможность развивать авиационную инфраструктуру Львовской области.

Мэр предупредил, что если сейчас отдать эти земли под многоэтажную застройку, в будущем вернуть их для нужд аэропорта будет сложно.

Садовый призвал Порошенко не допустить принятия решения, которое, по его словам, может нанести ущерб государственным интересам и ограничить возможности для развития Львовского аэропорта.

Напомним, еще в апреле Львовская ОВА подписала меморандум с аэропортом и властями Сокольников относительно застройки территории вблизи аэродрома.

Садовый выступил против такого решения. Мэр рассказывал, что обращался по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, СНБО и профильным министрам, однако результата пока не было.