Агрессор раскрыл свои планы: Садовый призвал как можно скорее оборудовать убежища "буржуйками"

После массированной ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны многие регионы остались без электроэнергии. Стало ясно, что зима будет сложной, ведь цель агрессора – нанести как можно больше вреда гражданским.

Андрей Садовый обратился к львовянам с просьбой работать слаженно, заботиться о себе и своей семье. Также глава Львова поблагодарил коммунальщиков, которые не спали две ночи, чтобы возобновить электроэнергию и поставки воды в городе.

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Враг хочет нанести как можно больше вреда

Андрей Садовый отмечает, что каждый горожанин должен позаботиться, прежде всего, о себе и своей семье. Украинцы должны работать как единый механизм, чтобы дать отпор агрессору.

Следует отметить, что во Львове нет милитарных объектов. Однако это не мешает противнику целиться по сооружениям критической инфраструктуры города.

ТЭЦ, подстанции и другие важные для функционирования города здания будут мишенью для россиян. Оккупанты получают удовольствие от причинения вреда мирным жителям.

Глава Львова добавляет, что зимой нельзя допускать отключения света, тепла или воды на длительный период. Именно поэтому нужно оборудовать убежища дополнительными средствами обогрева.

Мэр города подчеркнул также, что следует экономить электроэнергию и воду. В условиях войны это очень важно для страны.

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Во Львовской области могут отключать свет, если потребление электроэнергии увеличится

В результате массированной атаки россиян по критической инфраструктуре страны 10-11 октября во Львовской области были полностью уничтожены 4 подстанции Укрэнерго. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал ответственно пользоваться электроэнергией. В частности, утром в период с 8 до 11 часов.

Глава ОВА добавил, что если потребителям не удастся экономить электроэнергию, то придется проводить веерные отключения в разных районах города в определенное время.

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