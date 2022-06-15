Садовый провел онлайн-встречу с мэрами Варшавы, Одессы и Харькова

Мэр Львова Андрей Садовый провел онлайн-встречу с мэрами Харькова, Одессы и Варшавы. Он поблагодарил Польшу за помощь с сохранением исторических памятников в городе во время войны.

Польша серьезно помогла обустроить защитные конструкции для львовских исторических памятников. Это очень важно для города.

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Одесса и Харьков хотят присоединиться к ЮНЕСКО

Мэры обсуждали перспективу присоединения Одессы и Харькова к мировому наследию ЮНЕСКО. Андрей Садовый пообещал, что Львов сделает все возможное , чтобы эти красивые украинские города были признаны историческим наследием.

Теперь есть задача объединиться и сделать все необходимое, чтобы Одесса и Харьков стали частью исторического наследия ЮНЕСКО. Это невероятные, героические украинские города, которые сегодня заслуживают особого внимания и защиты, – подчеркнул Андрей Садовый.

Он добавил, что Львов берет на себя обязанности помочь Одессе и Харькову в этом деле. Городские власти будут помогать и консультировать во всех процессах. Львов является частью сообщества ЮНЕСКО уже 24 года.

Стоит добавить, что в мировое наследие ЮНЕСКО входят выдающиеся природные и культурные ценности, которые считаются достоянием всего человечества. У этого статуса есть определенные преимущества. Среди них:

Дополнительные гарантии сохранения исторических и природных комплексов.

Подниматься престиж самой территории и учреждений, ухаживающих за объектами.

Популяризирует туризм.

Помогает использовать дополнительные средства для поддержки объектов. В первую очередь из Фонда мирового наследия.

Напомним, российские захватчики продолжают коварно уничтожать мирный Харьков. Они регулярно обстреливают город. Недавно, как сообщила 24 канала корреспондентка из Харькова, кафиры буквально разрушили Салтовское трамвайное депо, являющееся одним из крупнейших в Европе по площади. Восстановить его уже вряд ли возможно.

После начала вторжения депо еще проработали три дня. Но впоследствии кафиры разбили электроподстанцию, после чего она остановилась.

Захватчики обстреливали этот объект еще с первых дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам директора Салтовского трамвайного депо Владислава Приймака, уже после 50-го удара он просто перестал считать, сколько снарядов сюда прилетело.

В Салтовском депо даже есть следы от авиаударов . Там осталась гигантская двухметровая яма. В целом, некоторые трамваи серьезно повреждены в результате обстрелов, но часть транспорта удалось вывезти. Он сейчас курсирует.

Журналистка рассказала о последствиях обстрелов Салтовского депо: смотрите видео