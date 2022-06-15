Саме Польща серйозно допомогла облаштувати захисні конструкції для львівських історичних пам’яток. Це надзвичайно важливо для міста.

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Одеса та Харків хочуть долучитись до ЮНЕСКО

Міські голови обговорювали перспективу долучення Одеси та Харкова до світової спадщини ЮНЕСКО. Андрій Садовий пообіцяв, що Львів зробить все можливе, щоб ці неймовірно красиві українські міста були визнані історичною спадщиною.

Тепер маємо завдання об’єднатись і зробити все необхідне, щоб Одеса та Харків стали частиною історичної спадщини ЮНЕСКО. Це неймовірні, героїчні українські міста, які сьогодні заслуговують на особливу увагу та захист, – наголосив Андрій Садовий.

Він додав що Львів бере на себе обов’язки допомогти Одесі й Харкові у цій справі. Міська влада допомагатиме та консультуватиме в усіх процесах. До речі, Львів є частиною спільноти ЮНЕСКО вже 24 роки.

Варто додати, що до світової спадщини ЮНЕСКО входять видатні природні та культурні цінності, які вважають надбанням всього людства. Цей статус має певні переваги. Серед них:

Додаткові гарантії збереження історичних та природних комплексів.

Підійматися престиж самої території та установ, які доглядають за об’єктами.

Популяризує туризм.

Допомагає залучити додаткові кошти для підтримки об’єктів. Насамперед з Фонду світової спадщини.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують підступно знищувати мирний Харків. Вони регулярно обстрілюють місто. Нещодавно, як повідомила 24 каналу кореспондентка з Харкова, окупанти буквально зруйнували Салтівське трамвайне депо, яке є одним з найбільших в Європі за площею. Відновити його вже навряд чи можливо.

Після початку вторгнення депо ще пропрацювали три дні. Але згодом окупанти розбили електропідстанцію, після чого воно зупинилося.

Загарбники обстрілювали цей об’єкт ще з перших днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами директора Салтівського трамвайного депо Владислава Приймака, вже після 50 удару він просто перестав рахувати, скільки снарядів сюди прилетіло.

У Салтівському депо навіть є сліди від авіаударів. Там залишилася гігантська двометрова яма. Загалом деякі трамваї серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів, але частину транспорту вдалося вивезти. Він зараз курсує.

Журналістка розповіла про наслідки обстрілів Салтівського депо: дивіться відео