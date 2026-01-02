"Зацепились за запятую в законе": мэр Львова честно сказал, как относится к аресту Труханова

Вокруг мэра Одессы Геннадия Труханова снова возникли вопросы из-за судебных решений и истории с возможным российским паспортом. В публичном пространстве это подают как основание для жестких шагов в отношении избранного городского головы.

Городской голова Львова Андрей Садовый в интервью 24 Каналу объяснил, почему ему не нравится практика отстранения мэров из-за юридических нюансов. Он отметил, что в таких историях важно не подменять суть формальностями и не игнорировать выбор людей.

Садовому не нравятся отстранения мэров из-за формальностей

Городской голова Львова отметил, что ему не нравится сама практика, когда избранного руководителя общины отстраняют решением суда или другими юридическими механизмами. По его мнению, это подрывает принцип выбора людей.

Мне ни один из этих случаев не нравится, потому что это неправильно. За мэра голосуют сотни тысяч людей,

– сказал Садовый

Тема возможного российского паспорта мэра Одессы звучит давно, но за это время избиратели дважды избирали Труханова городским головой. Городской голова Львова отметил, что в таких вопросах важно отделять слухи от того, что может быть доказано в суде, и не подменять процесс формальными зацепками.

О российском паспорте мы слышали лет 10. После этого его дважды избирали городским головой. Я убежден, что в суде он найдет истину,

– сказал Садовый.

В Украине, по его словам есть другие чиновники или их родственники с паспортами России, но к ним нет такого же внимания. По его мнению, это выглядит избирательно и вредит государству, которое воюет, потому что должен работать одинаковый подход для всех. Решение об отстранении часто принимают не из-за доказанной вины по сути, а из-за юридических нюансов. Именно такой подход, по его словам, и вызывает больше всего вопросов.

Эти решения об отстранении принимают, цепляясь за запятую в законе,

– подчеркнул мэр.

Он подытожил, что если есть факты преступной деятельности, то ответственность должна наступать быстро и жестко. Но механизм отстранения, по его словам, не должен выглядеть как игра в формальности вместо доказательства по существу.

Что известно о лишении гражданства мэра Одессы?