Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Каждому человеку, теряющему свою жизнь за нашу независимость, нужно отдавать самое высокое уважение.

К теме Во Львове будет создан Мемориальный комплекс Героев Украины

Что известно о строительстве

По словам Садового, скоро объявят конкурс на строительство Мемориального комплекса Героев Украины. Во Львове ожидают очень креативные идеи, поэтому приобщиться к этому проекту приглашают лучших архитекторов со всего мира.

Мы стараемся делать все вещи высокой архитектурной ценности, чтобы с точки зрения эстетики они вдохновляли. Это важно, ведь мы находимся в этой среде и имеет большое влияние на нас,

– рассказал мэр Львова.

Как отметил Садовый, уже после окончания войны проект строительства Мемориального комплекса начнут претворять в жизнь.

"У Львова уже есть хороший пример Мемориала Героев Небесной Сотни, который теперь обязателен для всех, кто приезжает в город - прийти, поклониться. Он выполняет также промоциональную функцию с точки зрения нашей истории", - добавил городской голова.

Где планируют построить Мемориальный комплекс

Парк-сквер памяти и площадь для проведения мемориальных мероприятий планируется создать на Марсовом поле во Львове. Оно стало логическим продолжением Лычаковского кладбища.

Мы всех наших героев хороним на Лычаковском кладбище, где похоронены Иван Франко, Соломия Крушельницкая,

– отметил Садовый.

Во Львове ожидают, что туда будут приезжать люди со всего мира, чтобы не забывать, какой ценой Украина борется за независимость.

Память о погибших украинцах: другие новости

В Украине запустили важную общественную инициативу – Мемориал гражданских жертв войны России против Украины. Ежедневно на сайте или страницах в соцсетях проекта появляются истории убитых оккупантами граждан нашей страны.

Из-за обстрелов российских оккупантов пострадал мемориал "Дробицкий яр" на Харьковщине. На нем планируют оставить последствия обстрелов как напоминание о российской агрессии будущим поколениям.

Россияне в апреле поиздевались над мемориалом "Слава Украине" в Херсоне. Они сорвали портреты героев Небесной Сотни и погибших участников русско-украинской войны.

Садовый рассказал детали строительства Мемориального комплекса Героев Украины: смотрите видео