Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Кожній людині, яка втрачає своє життя за нашу незалежність, потрібно віддавати найвищу шану.
До теми У Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України
Що відомо про будівництво
За словами Садового, невдовзі оголосять конкурс на будівництво Меморіального комплексу Героїв України. У Львові очікують на дуже креативні ідеї, тож долучитися до цього проєкту запрошують найкращих архітекторів з усього світу.
Ми стараємося робити всі речі найвищої архітектурної цінності, щоб з погляду естетики вони надихали. Це важливо, адже ми перебуваємо у цьому середовищі й воно має великий вплив на нас,
– розповів мер Львова.
Як зазначив Садовий, вже після закінчення війни, проєкт будівництва Меморіального комплексу почнуть втілювати у життя.
"Львів вже має хороший приклад Меморіалу Героїв Небесної Сотні, який тепер є обов'язковим для всіх, хто приїжджає у місто – прийти, вклонитися. Він виконує також промоційну функцію з погляду нашої історії", – додав міський голова.
Де планують побудувати Меморіальний комплекс
Парк-сквер пам'яті та площу для проведення меморіальних заходів планують створити на Марсовому полі у Львові. Воно стало логічним продовженням Личаківського кладовища.
Ми усіх наших героїв ховаємо на Личаківському кладовищі, де поховані Іван Франко, Соломія Крушельницька,
– зазначив Садовий.
У Львові очікують, що туди приїжджатимуть люди з усього світу, аби не забувати, якою ціною Україна виборює незалежність.
Пам'ять про загиблих українців: інші новини
- В Україні запустили важливу громадську ініціативу – Меморіал цивільних жертв війни Росії проти України. Щоденно на сайті або сторінках у соцмережах проєкту з'являються історії вбитих окупантами громадян нашої країни.
- Через обстріли російських окупантів постраждав меморіал "Дробицький яр", що на Харківщині. На ньому планують залишити наслідки обстрілів, як нагадування про російську агресію майбутнім поколінням.
- Росіяни у квітні познущались із меморіалу "Слава Україні" у Херсоні. Вони зірвали портрети героїв Небесної Сотні та загиблих учасників російсько-української війни.
Садовий розповів деталі будівництва Меморіального комплексу Героїв України: дивіться відео