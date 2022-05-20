Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Конкурс оголосять вже невдовзі.

Увага Майже 80 підприємств у Львові повністю або частково належать росіянам

Тож найкращих архітекторів закликали долучитись до цього проєкту та взяти участь у створенні історії.

Де створять новий Меморіальний комплекс

Парк-сквер пам'яті та площу для проведення меморіальних заходів планують створити на Марсовому полі у Львові. Саме воно стало логічним продовженням Личаківського кладовища.

Поруч із вояками УПА там поховані сучасні герої російсько-української війни.

Це місце просто зараз, у ці дні боротьби, набуває особливо сакрального значення. Пам'ять про полеглих героїв житиме вічно,

– наголосив Садовий.

Очікують, що туди приїжджатимуть люди з усього світу, щоб завжди пам'ятати, якою ціною Україна виборює незалежність і стоїть незламним щитом на захисті демократичних принципів Європи, додав міський голова.

Найгучніші воєнні злочини окупантів проти української культури

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор цілеспрямовано обстрілює та руйнує об'єкти культурної спадщини та культурних цінностей українців.

Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам'ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об'єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам'ятки сакральної архітектури.

Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.

На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.

На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.

У Лисичанську вони повністю зруйнували гімназію, яку побудували понад 100 років тому.

До речі, Міністерство культури та інформаційної політики України створило ресурс для документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії. Надсилати фото чи відео пошкоджених об'єктів пропонують на офіційний сайт.

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