Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Известно, что в прошлом году средства от военного НДФЛ забрали из местных бюджетов в государственный бюджет. Но Львов все равно находит ресурсы, как помогать военным и гражданским.
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Как Львов помогает военным и гражданским
Как рассказал Садовый, во Львове уже прекратили любые ремонтные работы за счет города. Сейчас все возможные ресурсы направляют на поддержку Сил обороны Украины. К примеру, только за прошлый месяц удалось выделить около 71 миллиона гривен.
Всего в бюджете этого года сумма превышает более чем 1 миллиард гривен. А какие могут быть другие приоритеты?,
– подчеркнул Садовый.
Кроме того, чрезвычайно важно продолжать помогать переселенцам. Как раз сегодня городской голова Львова посетил модульный городок "Мариаполис". Там живут украинцы из Мариуполя, Херсона, Скадовска, Мелитополя и тому подобное. Если есть возможность – обязательно поддержите их.
Там еще и проживает очень много детей. Где-то 260. Всем советую в такие сложные времена помочь тому, кому труднее сегодня. Придите, пообщайтесь, поддержите. Это важно. Мы все – одна большая семья. Враг хочет нас разделить. А мы должны быть вместе. Когда есть выбор что-то там подарить... Лучше дай деньги на какой-то хороший дрон. Потому что сейчас нет ничего важнее,
– сказал Садовый.
Львов помогает Силам обороны: коротко
- Городской голова Львова Андрей Садовый посетил бойцов на Запорожском направлении. Бойцам привезли гостинцы: и такие, которые можно съесть; и такие, которыми можно бить по врагу.
- Известно, что на передовой находятся около 30 тысяч львовян. Их регулярно поддерживают. К примеру, 17 апреля удалось передать 53 дроны Mavic 3Т/3 и 6 генераторов. Общая их стоимость – более 9,4 миллиона гривен.
- А в течение января Львов передал защитникам почти тысячу различных дронов. Общая сумма помощи составила 58 миллионов гривен.