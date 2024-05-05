Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Відомо, що минулого року кошти від військового ПДФО забрали з місцевих бюджетів до державного бюджету. Але Львів все одно знаходить ресурси, як допомагати військовим та цивільним.

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Як Львів допомагає військовим та цивільним

Як розповів Садовий, у Львові вже припинили будь-які ремонтні роботи за кошти міста. Зараз усі можливі ресурси скеровують на підтримку Сил оборони України. До прикладу, лише за минулий місяць вдалося виділити близько 71 мільйона гривень.

Загалом у бюджеті цього року сума перевищує більш ніж 1 мільярд гривень. А які можуть бути інші пріоритети?,

– підкреслив Садовий.

Крім того, надзвичайно важливо продовжувати допомагати переселенцям. Якраз сьогодні міський голова Львова відвідав модульне містечко "Маріаполіс". Там живуть українці з Маріуполя, Херсона, Скадовська, Мелітополя тощо. Якщо є можливість – обов'язково підтримайте їх.

Там ще й проживає дуже багато дітей. Десь 260. Всім раджу у такі складні часи допомогти тому, кому важче сьогодні. Прийдіть, поспілкуйтеся, підтримайте. Це важливо. Ми всі – одна велика родина. Ворог хоче нас розділити. А ми повинні бути разом. Коли маєш вибір щось там подарувати… Краще дай гроші на якийсь хороший дрон. Бо зараз немає нічого важливішого,

– сказав Садовий.

Львів допомагає Силам оборони: коротко