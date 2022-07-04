Садовый в Лугано расскажет о роли Львова в победе и создании экосистемы "Несокрушимые"

В Лугано в Швейцарии стартовала масштабная Международная конференция по вопросам восстановления Украины. Там планируют принять участие представители 40 стран и 18 организаций.

Конференция началась сегодня, 4 июля. Она продлится 2 дня. Это масштабное мероприятие, на котором украинская сторона представит план восстановления Украины, попытается наладить новые партнерства и получить новое взаимодействие между странами и городами.

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На пресс-конференции будет выступать мэр Львова. Во время выступления Садовый будет рассказывать о роли города в победе и о создании экосистемы "Несокрушимые".

Сегодня-завтра вместе с украинской делегацией во главе с Премьер-министром работаем на международной донорской конференции в Лугано, Швейцария… Впервые после 24 февраля уехал из Львова и Украины. Очень необычное чувство. На пересечении границы невольно чувствуешь себя беглецом. Несмотря на то, что дома война на этом форуме нам всем нужно быть лично. Я бы сказал именно потому, что дома война, мы должны эти 2 дня здесь отработать наполно, чтобы не потерять никакой возможности для Украины,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Кто еще будет выступать на конференции в Лугано

В Международной конференции по вопросам восстановления Украины лично примет участие Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там будет выступать президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к участникам через видеосвязь. Там будет выступать и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В своем выступлении на конференции Трасс заявит, что Великобритания будет позиционировать себя как ключевой партнер Украины в процессе восстановления.

К слову, проведение этой конференции запланировано еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Только она должна была рассматривать прогресс в реформировании в Украине. Но теперь участники сосредоточатся на планах послевоенного восстановления. Конференция должна стать толчком к созданию международной платформы по восстановлению Украины.

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