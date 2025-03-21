Сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.

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Какие результаты визита украинской делегации в Тайвань

Городской голова отметил, что все расходы на визит были покрыты принимающей стороной.

Это не просто официальный визит. Это – начало нового, сильного сотрудничества,

– подчеркнул Садовой.

Он также отметил, что Тайвань уже демонстрирует реальную поддержку Украине: гуманитарная помощь, инвестиции в восстановление, а также партнерство в энергетике, транспорте, медицине и высоких технологиях.

"В декабре мы подписали грантовое соглашение на 5 миллионов евро. Сейчас возвращаемся с договоренностями о следующем пакете помощи – это уже об инновациях в сфере медицинских данных, цифровые решения для больниц и "умную" инфраструктуру, которая спасает жизни даже во время войны", – рассказал городской голова Львова.

Кроме того, он сообщил что первый транш в размере 1,5 миллиона евро "уже на руках". Сейчас идет тендер на подрядчика для реконструкции центра реабилитации на улице Пекарской во Львове.

Также Садовой пригласил тайваньский бизнес во Львов на инвестиционный форум. А уже в июне 20 львовских компаний отправятся в Тайвань для налаживания связей и поиска новых возможностей для развития города и страны.