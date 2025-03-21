Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Садового.

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Які результати візиту української делегації до Тайваню

Міський голова зауважив, що усі витрати на візит були покриті приймаючою стороною.

Це не просто офіційний візит. Це – початок нової, сильної співпраці,

– наголосив Садовий.

Він також зазначив, що Тайвань уже демонструє реальну підтримку Україні: гуманітарна допомога, інвестиції у відбудову, а також партнерство в енергетиці, транспорті, медицині та високих технологіях.

"У грудні ми підписали грантову угоду на 5 мільйонів євро. Зараз повертаємось із домовленостями про наступний пакет допомоги – це вже про інновації в сфері медичних даних, цифрові рішення для лікарень і "розумну" інфраструктуру, яка рятує життя навіть під час війни", – розповів міський голова Львова.

Крім того, він повідомив що перший транш у розмірі 1,5 мільйона євро "вже на руках". Наразі триває тендер на підрядника для реконструкції центру реабілітації на вулиці Пекарській у Львові.

Також Садовий запросив тайванський бізнес до Львова на інвестиційний форум. А вже у червні 20 львівських компаній відправляться до Тайваню для налагодження зв’язків і пошуку нових можливостей для розвитку міста та країни.