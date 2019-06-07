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      Садовый назвал самый большой вызов для Зеленского

      48 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / politeka.net

      С тех пор, как Владимир Зеленский занял пост президента Украины, прошло почти три недели. За это время украинцы уже успели услышать от него и его команды несколько неоднозначных заявлений.

      В прямом эфире 24 канала во время программы "Политическая анатомия" мэр Львова и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый назвал самый большой вызов, который встанет перед Зеленским.

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      Он подчеркнул, что с правовой точки зрения в Украине действует та же правовая система, которая была в Советском союзе. Любой президент может подстроить законодательство под себя. Поэтому у следующего парламента будет немало работы.

      Я не верю, что в Украине возможно узурпировать власть, тем более в сегодняшнем времени. Самое большое испытание, которое ждет Зеленского – это вопрос войны и мира,
      – отметил Садовый.

      И добавил, что является ощутимым давление со стороны Меркель и Макрона, а также со стороны России. Ведь снова начинают "оживать" минские договоренности, несмотря на то, что они давно уже "умерли".

      Политик считает, что теперь на повестке дня может встать вопрос второго голосования особого статуса для Донбасса. Такое развитие событий будет трагическим для нашего государства.

      Это предусматривает изменения в Конституции, тогда так называемые "ДНР" и "ЛНР" должны иметь свою армию, свои суды, депутатов в украинском парламенте и тому подобное. Это – недопустимо. Для нового парламента и Зеленского это будет тестом,
      – убежден мэр Львова.

      Отметим, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров цинично заявил, что для встречи Путина и Зеленского нужно якобы выполнить прежние договоренности, которые были в "нормандском формате". Речь идет, в частности, "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

      Что говорит Зеленский об урегулировании конфликта на Донбассе?Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял: чтобы прекратить войну на Донбассе, надо идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

      Во время инаугурации новоизбранный президент также упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.

      На встречах с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе украинский президент призвал мир усилить международные санкции против России за ее агрессию и призвать Кремль немедленно освободить украинских пленных.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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