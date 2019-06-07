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      Садовий назвав найбільший виклик для Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / politeka.net

      Відколи Володимир Зеленський обійняв посаду президента України пройшло майже три тижні. За цей час українці вже встигли почути від нього та його команди декілька неоднозначних заяв.

      У прямому ефірі 24 каналу під час програми "Політична анатомія" мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий назвав найбільший виклик, який постане перед Зеленським.

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      Він наголосив, що з правової точки зору в Україні діє та ж правова система, яка була у Радянському союзі. Будь-який президент може підлаштувати законодавство під себе. Тож у наступного парламенту буде чимало роботи.

      Я не вірю, що в Україні можливо узурпувати владу, тим більше в сьогоднішньому часі. Найбільше випробування, яке чекатиме Зеленського – це питання війни та миру,
      – зазначив Садовий. 

      І додав, що є відчутним тиск з боку Меркель та Макрона, а також з боку Росії. Адже знову починають "оживати" мінські домовленості, попри те, що вони давно вже "померли". 

      Політик вважає, що тепер на порядку денному може постати питання другого голосування особливого статусу для Донбасу. Такий розвиток подій буде трагічним для нашої держави.

      Це передбачає зміни до Конституції, тоді так звані "ДНР" та "ЛНР" мають мати свою армію, свої суди, депутатів в українському парламенту тощо. Це – недопустимо. Для нового парламенту та Зеленського це буде тестом,
      – переконаний мер Львова.

      Зазначимо, що напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров цинічно заявив, що для зустрічі Путіна і Зеленського потрібно нібито виконати колишні домовленості, які були в "нормандському форматі". Йдеться, зокрема, "про особливий статус Донбасу у зв'язку з проведенням на цих територіях виборів".

      Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.

      На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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