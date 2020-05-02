Садовый призвал прекратить преследование мэра Черкасс

Городской глава Львова Андрей Садовый прокомментировал скандал, который разгорелся накануне между мэром Черкасс, министром внутренних дел и президентом.

Він підкреслив, що країні потрібна єдність та здоровий глузд. Про це Андрій Садовий написав на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу Послаблення карантину у Черкасах: що перевірятиме прокуратура

"За усіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом", – зазначив політик. Та наголосив, що колапс в органах державної чи місцевої влади – найменше, що б він зараз хотів отримати.

Треба припинити будь-які переслідування мера Черкас. Він висловив думку громади,

– пояснив мер Львова.

Садовий вважає, що Кабміну варто делегувати містам більше самостійності у прийнятті рішень щодо карантинних обмежень. Таку пропозицію він направив уряду ще 29 квітня.

За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз... Опубліковано Андрій Садовий Субота, 2 травня 2020 р.

Скандал через послаблення карантину в Черкасах: головне

30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак, у поліції відкрили через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.

До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".

Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова та наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним. Меру Черкас вже прийшла повістка у поліцію, його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців, він фігурує як свідок.

Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.

Водночас розгорівся інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку. В Офісі Президента спростували листування і погрози.

Що відомо про коронавірус в Черкаській області? Станом на 2 травня там зафіксували 304 випадки коронавірусу COVID-19. З них – 9 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою, ще 63 людей – одужали.