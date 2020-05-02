Садовый призвал прекратить преследование мэра Черкасс
Городской глава Львова Андрей Садовый прокомментировал скандал, который разгорелся накануне между мэром Черкасс, министром внутренних дел и президентом.
Він підкреслив, що країні потрібна єдність та здоровий глузд. Про це Андрій Садовий написав на своїй фейсбук-сторінці.
Зверніть увагу Послаблення карантину у Черкасах: що перевірятиме прокуратура
"За усіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом", – зазначив політик. Та наголосив, що колапс в органах державної чи місцевої влади – найменше, що б він зараз хотів отримати.
Треба припинити будь-які переслідування мера Черкас. Він висловив думку громади,
– пояснив мер Львова.
Садовий вважає, що Кабміну варто делегувати містам більше самостійності у прийнятті рішень щодо карантинних обмежень. Таку пропозицію він направив уряду ще 29 квітня.
Скандал через послаблення карантину в Черкасах: головне
- 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак, у поліції відкрили через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.
- До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова та наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним. Меру Черкас вже прийшла повістка у поліцію, його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців, він фігурує як свідок.
- Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
- Водночас розгорівся інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку. В Офісі Президента спростували листування і погрози.
Що відомо про коронавірус в Черкаській області? Станом на 2 травня там зафіксували 304 випадки коронавірусу COVID-19. З них – 9 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою, ще 63 людей – одужали.
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