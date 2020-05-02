Ослабление карантина в Черкассах: что будет проверять прокуратура

Следственно-оперативные группы работают в Черкассах. С целью выявить нарушения санитарных правил и норм по предотвращению заболевания в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Интересно Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

На основании публикаций в интернете внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.

Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению профилактической работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19,

– сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия. Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Скандал из-за ослабления карантина в Черкассах: главное