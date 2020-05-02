Ослабление карантина в Черкассах: что будет проверять прокуратура
Следственно-оперативные группы работают в Черкассах. С целью выявить нарушения санитарных правил и норм по предотвращению заболевания в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Интересно Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому
На основании публикаций в интернете внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.
Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению профилактической работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19,
– сообщили в прокуратуре.
Следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия. Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.
Скандал из-за ослабления карантина в Черкассах: главное
- 30 апреля городская власть Черкасс самовольно приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая. Решение идет в разрез с постановлениями Кабмина. Из-за этого в полиции открыли уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
- В областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местных властей Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
- Бондаренко жестко ответил на обращение Авакова. Мэр Черкасс отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Тем временем Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, который поступил от правоохранителей, Бондаренко фигурирует как свидетель.
- Глава государства считает, что ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.
- В то же время разгорелся другой скандал – заместитель главы АП Сергей Трофимов якобы угрожал Бондаренко. В Офисе президента опровергли переписку и угрозы.