18:31
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Ослабление карантина в Черкассах: что будет проверять прокуратура

      - Читати новину українською
      Черкассы
      Черкассы / dzvin.media

      Следственно-оперативные группы работают в Черкассах. С целью выявить нарушения санитарных правил и норм по предотвращению заболевания в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина.

      Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

      Интересно Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

      На основании публикаций в интернете внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.

      Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению профилактической работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19,
      – сообщили в прокуратуре.

      Следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия. Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

      Скандал из-за ослабления карантина в Черкассах: главное

      • 30 апреля городская власть Черкасс самовольно приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая. Решение идет в разрез с постановлениями Кабмина. Из-за этого в полиции открыли уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
      • В областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местных властей Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
      • Бондаренко жестко ответил на обращение Авакова. Мэр Черкасс отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Тем временем Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, который поступил от правоохранителей, Бондаренко фигурирует как свидетель.
      • Глава государства считает, что ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.
      • В то же время разгорелся другой скандал – заместитель главы АП Сергей Трофимов якобы угрожал Бондаренко. В Офисе президента опровергли переписку и угрозы.
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черкасс Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      сегодня , 17:57 Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      Юлія Поскробок
      Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      сегодня , 16:30 Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      Сергій Лещенко