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      Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

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      Мэр Черкасс резко ответил Зеленскому
      Мэр Черкасс резко ответил Зеленскому / Коллаж 24 канала

      На днях между мэром Черкасс, министром внутренних дел и президентом разгорелся скандал. Дело в том, что 30 апреля городские власти Черкасс самовольно приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая. Арсен Аваков и Владимир Зеленский резко отреагировали на это и в полиции уже открыли уголовное производство. Мэр Бондаренко зато заявил, что Черкассы будут сопротивляться.

      Бондаренко в обращении отметил, что Черкассы будут сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. Видеообращение мэр города обнародовал в фейсбуке.

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      Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину,
      – заявил Бондаренко.

      Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

      Заметим, что ранее Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 11 мая. По состоянию на 2 мая в Черкассах коронавирусом заболели 304 человека, из них 9 пациентов умерли, еще 63 больных выздоровели.

      Скандал из-за ослабления карантина в Черкассах: главное

      • 30 апреля городские власти Черкасс самовольно приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая. Решение идет в разрез с постановлениями Кабмина. Поэтому в полиции открыли через это уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
      • В областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местных властей Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
      • Бондаренко жестко ответил на обращение Авакова. Мэр Черкасс отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Тем временем Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, поступившем от правоохранителей Бондаренко фигурирует как свидетель.
      • Глава государства считает, что ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.
      • В то же время разгорелся другой скандал – заместитель главы АП Сергей Трофимов якобы угрожал Бондаренко. В офисе Президента опровергли переписку и угрозы.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Арсен Аваков Новости Черкасс Офіс Президента Полиция Скандал Максим Степанов Владимир Зеленский
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