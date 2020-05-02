Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

На днях между мэром Черкасс, министром внутренних дел и президентом разгорелся скандал. Дело в том, что 30 апреля городские власти Черкасс самовольно приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая. Арсен Аваков и Владимир Зеленский резко отреагировали на это и в полиции уже открыли уголовное производство. Мэр Бондаренко зато заявил, что Черкассы будут сопротивляться.

Бондаренко в обращении отметил, что Черкассы будут сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. Видеообращение мэр города обнародовал в фейсбуке.

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Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину,

– заявил Бондаренко.

Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

Заметим, что ранее Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 11 мая. По состоянию на 2 мая в Черкассах коронавирусом заболели 304 человека, из них 9 пациентов умерли, еще 63 больных выздоровели.

Скандал из-за ослабления карантина в Черкассах: главное