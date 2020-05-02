Черкаси чинитимуть опір, – мер міста різко відповів Зеленському

Днями між мером Черкас, міністром внутрішніх справ та президентом розгорівся скандал. Річ у тім, що 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Арсен Аваков та Володимир Зеленський різко відреагували на це й у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Мер Бондаренко натомість заявив, що Черкаси чинитимуть опір.