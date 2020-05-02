15:18
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Черкаси чинитимуть опір, – мер міста різко відповів Зеленському

      - Читать новость на русском
      Мер Черкас різко відповів Зеленському
      Мер Черкас різко відповів Зеленському / Колаж 24 каналу

      Днями між мером Черкас, міністром внутрішніх справ та президентом розгорівся скандал. Річ у тім, що 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Арсен Аваков та Володимир Зеленський різко відреагували на це й у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Мер Бондаренко натомість заявив, що Черкаси чинитимуть опір.

      Бондаренко у зверненні наголосив, що Черкаси чинитимуть опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин. Відеозвернення мер міста оприлюднив у фейсбуці.

      Актуально Мер Черкас став жертвою пранку, – Офіс Президента і Трофімов про скандал з "смс-погрозами"

      Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну,
      – заявив Бондаренко.

      Мер підкреслив, що Зеленський саме в Черкасах заявив, про свій намір йти в президенти. 

      Зауважимо, що раніше Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 11 травня. Станом на 2 травня у Черкасах на коронавірус захворіли 304 людини, з них 9 пацієнтів померли, ще 63 хворих одужали.

      Скандал через послаблення карантину в Черкасах: головне

      • 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак у поліції відкрили через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.
      • До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
      • Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова. Мер Черкас наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться. Тим часом Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.
      • Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
      • Водночас розгорівся інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку. В Офісі Президента спростували листування і погрози.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Арсен Аваков Новини Черкас Офіс Президента Поліція Скандал Максим Степанов Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Шості роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото
      сьогодні , 13:17 Шості роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото
      Ірина Вихрущ
      Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      сьогодні , 12:00 Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      Іван Примаченко