Черкаси чинитимуть опір, – мер міста різко відповів Зеленському
Днями між мером Черкас, міністром внутрішніх справ та президентом розгорівся скандал. Річ у тім, що 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Арсен Аваков та Володимир Зеленський різко відреагували на це й у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Мер Бондаренко натомість заявив, що Черкаси чинитимуть опір.
Бондаренко у зверненні наголосив, що Черкаси чинитимуть опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин. Відеозвернення мер міста оприлюднив у фейсбуці.
Актуально Мер Черкас став жертвою пранку, – Офіс Президента і Трофімов про скандал з "смс-погрозами"
Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну,
– заявив Бондаренко.
Мер підкреслив, що Зеленський саме в Черкасах заявив, про свій намір йти в президенти.
Зауважимо, що раніше Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 11 травня. Станом на 2 травня у Черкасах на коронавірус захворіли 304 людини, з них 9 пацієнтів померли, ще 63 хворих одужали.
Скандал через послаблення карантину в Черкасах: головне
- 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак у поліції відкрили через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.
- До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова. Мер Черкас наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться. Тим часом Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.
- Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
- Водночас розгорівся інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку. В Офісі Президента спростували листування і погрози.