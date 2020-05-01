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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Послаблення карантину у Черкасах: меру міста Бондаренку прийшла повістка у поліцію – фото

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      Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав повістку у поліцію
      Анатолій Бондаренко / "Слово і діло"

      Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит у рамках кримінального провадження, відкритого через послаблення карантину у Черкасах.

      У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок. Фото повістки міський голова Черкас розмістив на своїй фейсбук-сторінці.

      Раніше Аваков звернувся до мера Черкас через послаблення карантину: той записав зухвалу відповідь

      Свіжа прилетіла, влада нова, методи старі,
      – прокоментував він отримання повістки.

      До слідчого чоловіка викликають 4 травня о 12:00.

      Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього:

      • 30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину у місті з 1 травня.
      • Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні.
      • Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо.
      • Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами.
      • Працюватимуть ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів.
      • Також зняті обмеження на користування громадським транспортом.
      • Через це до обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
      • Водночас, у поліції відкрили кримінальне провадження через послаблення карантинних заходів у Черкасах, а глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку жорстким реагування.
      • Це останній сприйняв як погрози і записав відеозвернення, у якому попросив "високопосадовців займатися розкриттям вбивств і викраденням автомобілів, а не рішенням виконкому у Черкасах".

      Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області?Станом на 1 травня там зафіксовані 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, у регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Черкас Новини України Новини політики
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