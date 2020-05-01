Послаблення карантину у Черкасах: меру міста Бондаренку прийшла повістка у поліцію – фото
Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит у рамках кримінального провадження, відкритого через послаблення карантину у Черкасах.
У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок. Фото повістки міський голова Черкас розмістив на своїй фейсбук-сторінці.
Раніше Аваков звернувся до мера Черкас через послаблення карантину: той записав зухвалу відповідь
Свіжа прилетіла, влада нова, методи старі,
– прокоментував він отримання повістки.
До слідчого чоловіка викликають 4 травня о 12:00.
Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього:
- 30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину у місті з 1 травня.
- Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні.
- Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо.
- Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами.
- Працюватимуть ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів.
- Також зняті обмеження на користування громадським транспортом.
- Через це до обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- Водночас, у поліції відкрили кримінальне провадження через послаблення карантинних заходів у Черкасах, а глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку жорстким реагування.
- Це останній сприйняв як погрози і записав відеозвернення, у якому попросив "високопосадовців займатися розкриттям вбивств і викраденням автомобілів, а не рішенням виконкому у Черкасах".
Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області?Станом на 1 травня там зафіксовані 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, у регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.