Послаблення карантину у Черкасах: меру міста Бондаренку прийшла повістка у поліцію – фото

Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит у рамках кримінального провадження, відкритого через послаблення карантину у Черкасах.

У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок. Фото повістки міський голова Черкас розмістив на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Аваков звернувся до мера Черкас через послаблення карантину: той записав зухвалу відповідь

Свіжа прилетіла, влада нова, методи старі,

– прокоментував він отримання повістки.

До слідчого чоловіка викликають 4 травня о 12:00.

Що відомо про послаблення карантину у Черкасах і скандал навколо цього:

30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину у місті з 1 травня.

Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні.

Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо.

Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами.

Працюватимуть ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів.

Також зняті обмеження на користування громадським транспортом.

Через це до обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".

Водночас, у поліції відкрили кримінальне провадження через послаблення карантинних заходів у Черкасах, а глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку жорстким реагування.

Це останній сприйняв як погрози і записав відеозвернення, у якому попросив "високопосадовців займатися розкриттям вбивств і викраденням автомобілів, а не рішенням виконкому у Черкасах".

Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області?Станом на 1 травня там зафіксовані 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, у регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.