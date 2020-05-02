Послаблення карантину у Черкасах: що перевірятиме прокуратура
Слідчо-оперативні групи працюють у Черкасах. З метою виявити порушення санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання в рамках кримінального провадження за фактом прийняття рішення про послаблення карантину.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.
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На підставі публікацій в інтернеті внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про послаблення карантину на території Черкас.
Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19,
– повідомили у прокуратурі.
Слідство триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події. Хід розслідування вказаного провадження контролюється органами прокуратури Черкаської області.
Скандал через послаблення карантину в Черкасах: головне
- 30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак у поліції відкрили через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.
- До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова. Мер Черкас наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться. Тим часом Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.
- Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
- Водночас розгорівся інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку. В Офісі Президента спростували листування і погрози.