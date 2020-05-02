Послаблення карантину у Черкасах: що перевірятиме прокуратура

Слідчо-оперативні групи працюють у Черкасах. З метою виявити порушення санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання в рамках кримінального провадження за фактом прийняття рішення про послаблення карантину.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

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На підставі публікацій в інтернеті внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про послаблення карантину на території Черкас.

Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19,

– повідомили у прокуратурі.

Слідство триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події. Хід розслідування вказаного провадження контролюється органами прокуратури Черкаської області.

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