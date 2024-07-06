5 июля состоялась церемония прощания с казахским активистом. Его похоронили на мусульманском кладбище под Киевом. В последний путь провести Садыкова пришли его семья, друзья и представители сообщества крымских татар, в частности Герой Украины Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

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"Это идет от врага всех нас"

Прощание было организовано во дворе мечети "Бирлик" Духовного управления мусульман Крыма, что в селе Чайки Киевской области. Церемония проходила по исламским обычаям.

Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского движения в Украине, выступая на похоронах, предположил, что настоящим виновником в смерти Садыкова является президент России Владимир Путин.

Крымские татары на протяжении веков подвергались угнетению под властью Москвы, и большинство из них были принудительно переселены в Среднюю Азию в 1940-х годах.

Айдоса убили те, кто не хочет свободного и независимого Казахстана...Это могут сделать только те, кто хочет всех нас уничтожить. Я не знаю, кто это сделал, но очевидно, что это идет от врага всех нас, из одного центра – Москвы,

– сказал Чубаров, стоя у гроба, покрытого зеленым и золотым полотном.

По словам Чубарова, убийство Садыкова было посланием для всех – казахов, украинцев, крымских татар и тому подобное. Председатель Меджлиса добавил, что "все, кто думает, что эта война их не коснется, должны подумать еще раз".

Прощание с Садыковым / Фото Суспильне