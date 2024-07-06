5 липня відбулася церемонія прощання з казахським активістом. Його поховали на мусульманському кладовищі поблизу Києва. В останню путь провести Садикова прийшли його родина, друзі та представники спільноти кримських татар, зокрема Герой України Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

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"Це йде від ворога всіх нас"

Прощання було організовано на подвір'ї мечеті "Бірлік" Духовного управління мусульман Криму, що в селі Чайки на Київщині. Церемонія відбувалася за ісламськими звичаями.

Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського руху в Україні, виступаючи на похоронах, припустив, що справжнім винуватцем у смерті Садикова є президент Росії Владімір Путін.

Кримські татари протягом століть зазнавали гноблення під владою Москви, і більшість із них були примусово переселені до Середньої Азії у 1940-х роках.

Айдоса вбили ті, хто не хоче вільного і незалежного Казахстану...Це можуть зробити тільки ті, хто хоче всіх нас знищити. Я не знаю, хто це зробив, але очевидно, що це йде від ворога всіх нас, з одного центру – Москви,

– сказав Чубаров, стоячи біля труни, покритої зеленим і золотим полотном.

За словами Чубарова, вбивство Садикова було посланням для всіх – казахів, українців, кримських татар тощо. Голова Меджлісу додав, що "всі, хто думає, що ця війна їх не торкнеться, повинні подумати ще раз".

Прощання з Садиковим / Фото Суспільне