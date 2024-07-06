5 липня відбулася церемонія прощання з казахським активістом. Його поховали на мусульманському кладовищі поблизу Києва. В останню путь провести Садикова прийшли його родина, друзі та представники спільноти кримських татар, зокрема Герой України Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.
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"Це йде від ворога всіх нас"
Прощання було організовано на подвір'ї мечеті "Бірлік" Духовного управління мусульман Криму, що в селі Чайки на Київщині. Церемонія відбувалася за ісламськими звичаями.
Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського руху в Україні, виступаючи на похоронах, припустив, що справжнім винуватцем у смерті Садикова є президент Росії Владімір Путін.
Кримські татари протягом століть зазнавали гноблення під владою Москви, і більшість із них були примусово переселені до Середньої Азії у 1940-х роках.
Айдоса вбили ті, хто не хоче вільного і незалежного Казахстану...Це можуть зробити тільки ті, хто хоче всіх нас знищити. Я не знаю, хто це зробив, але очевидно, що це йде від ворога всіх нас, з одного центру – Москви,
– сказав Чубаров, стоячи біля труни, покритої зеленим і золотим полотном.
За словами Чубарова, вбивство Садикова було посланням для всіх – казахів, українців, кримських татар тощо. Голова Меджлісу додав, що "всі, хто думає, що ця війна їх не торкнеться, повинні подумати ще раз".
Прощання з Садиковим / Фото Суспільне
- Нагадаємо, що 50-річний Айдос Садиков разом із дружиною Наталією 10 років проживав в Україні. Подружжя було змушене покинути рідний Казахстан через переслідування. Айдос Садиков відомий критикою президента Касим-Жомарта Токаєва. Разом із жінкою вони вели youtube-канал Бәсе, де висловлювали свої погляди.
- 18 червня у Києві невідомий розстріляв Садикова, коли той перебував в автівці разом з дружиною неподалік власного будинку.
- За підозрою у вбивстві затримали двох чоловіків.
- Дружина вбитого звинувачує у смерті чоловіка президента Токаєва.