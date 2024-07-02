В связи со смертью журналиста правоохранительные органы готовят изменение подозрения причастным лицам на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Ранее им инкриминировали покушение на убийство.
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Что известно об изменении подозрения для обвиняемых
В результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы умер журналист из Казахстана, на которого 18 июня 2024 года было совершено покушение в Шевченковском районе города Киева. По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана.
Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Что известно об убийстве казахского журналиста
- На Айдоса Садыкова совершили покушение 18 июня в Шевченковском районе Киева. Журналиста подстрелили, когда он заезжал во двор своего дома.
- Журналист долгое время пробыл в коме. По словам его жены, врачи давали лишь 0,01% шансов на его выздоровление.
- Недавно Офис генерального прокурора объявил о начале экстрадиционной процедуры в отношении подозреваемых в покушении на Садыкова. Оба подозреваемых покинули Украину в день преступления.
- Сердце Айдоса Садыкова остановилось ночью 2 июля. Казахский журналист 13 дней был в коме и не приходил в сознание.