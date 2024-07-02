В связи со смертью журналиста правоохранительные органы готовят изменение подозрения причастным лицам на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Ранее им инкриминировали покушение на убийство.

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Что известно об изменении подозрения для обвиняемых

В результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы умер журналист из Казахстана, на которого 18 июня 2024 года было совершено покушение в Шевченковском районе города Киева. По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Что известно об убийстве казахского журналиста