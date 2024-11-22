Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Отмечается, что речь идет об убийстве в заброшенном многоквартирном доме в польской столице.

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Польские правоохранители расследуют убийства

Польская прокуратура объявила в розыск украинца Ивана Райляну. Следователи установили, что он в период с 1 марта по 1 апреля 2024 года убил мужчину, труп которого был найден в апреле в пустом здании.

По словам правоохранителей, Иван Райляну бил его ногами по всему телу, вызвав, в частности переломы черепа, разрывы почки и селезенки и переломы ребер с повреждением легких. Мужчина скончался в результате полученных травм.

Всего в расследовании говорится о телах четырех мужчин, которые были найдены в заброшенном здании. Двум из одиннадцати подозреваемых по этому делу уже предъявили обвинения в убийстве, оба временно арестованы. Семеро подозреваемых обвиняют в сокрытии преступления, а мужчину, который подозревается в совершении драки и побоях, держат под стражей.

Планируется вынесение постановления о выделении материалов в отдельное производство с целью предъявления подозреваемым обвинения в несообщении о преступлении,

– заявил прокурор.

Также известно, что было предоставлено разрешение на захоронение тел трех погибших.