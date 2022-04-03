"Сафари продолжается": в ВСУ показали уничтожение военной техники врага

ВСУ продолжают массово уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Украинское "сафари" продолжается.

Об этом сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций в социальных сетях. Там также опубликовали видео ювелирной работы Вооруженных Сил.

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Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт,

– подписали ролик военные.

Отмечается также, что технику российских захватчиков превратили в пыль украинские воины 30-й отдельной механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

Потери России в войне против Украины