На всей территории Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. РосСМИ сообщают об отмене десятков рейсов, сообщает 24 Канал.

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Детали о непогоде, накрывшей Россию

Россиянам живется все хуже. Даже погода восстала против граждан страны-террористки. Сахалинскую область накрыл мощный снежный циклон. Жителям Южно-Сахалинского приходится откапываться, чтобы выйти из дома за продуктами. Тысячи школьников перешли на дистанционное обучение.

Автомобили нужно не только откапывать, но и искать среди снежных заносов. Местные жители в панике скупают все. А туристы оказались в снеговой ловушке и не могут покинуть город.

В сети местные делятся жуткими фото непогоды. Фото и видео напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.



Сахалин накрыло ненастье / РосСМИ



В сети делятся кадрами непогоды / РосСМИ

Ненастье накрыло Сахалин: смотрите видео

Автомобили россиянам приходится откапывать: смотрите видео

Жуткие кадры из Сахалина: смотрите видео

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в магазинах уже закончился хлеб. Доехать за ним в другие районы невозможно, ведь весь общественный транспорт остановился.

Россияне замерзают насмерть в собственных домах

Россияне пугали весь цивилизованный мир зимой. Для этого пропагандисты снимали бестолковые видео: в частности, о хомячке. Однако сейчас замерзают только россияне. Чтобы хоть немного согреться, они разжигают костры во дворах.

Однако не всем приходят в голову такие гениальные решения. Фортуна повернулась другой стороной к Владиславу Ивашкевичу – капитану ВМФ России. Он замерз насмерть в собственной квартире. Отопление там исчезло еще в конце декабря. Жители дома пытались жаловаться, однако местным властям было безразлично своих людей.