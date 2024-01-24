На всей территории Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. РосСМИ сообщают об отмене десятков рейсов, сообщает 24 Канал.
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Детали о непогоде, накрывшей Россию
Россиянам живется все хуже. Даже погода восстала против граждан страны-террористки. Сахалинскую область накрыл мощный снежный циклон. Жителям Южно-Сахалинского приходится откапываться, чтобы выйти из дома за продуктами. Тысячи школьников перешли на дистанционное обучение.
Автомобили нужно не только откапывать, но и искать среди снежных заносов. Местные жители в панике скупают все. А туристы оказались в снеговой ловушке и не могут покинуть город.
В сети местные делятся жуткими фото непогоды. Фото и видео напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.
Сахалин накрыло ненастье / РосСМИ
В сети делятся кадрами непогоды / РосСМИ
Ненастье накрыло Сахалин: смотрите видео
Автомобили россиянам приходится откапывать: смотрите видео
Жуткие кадры из Сахалина: смотрите видео
Местные телеграмм-каналы сообщают, что в магазинах уже закончился хлеб. Доехать за ним в другие районы невозможно, ведь весь общественный транспорт остановился.
Россияне замерзают насмерть в собственных домах
Россияне пугали весь цивилизованный мир зимой. Для этого пропагандисты снимали бестолковые видео: в частности, о хомячке. Однако сейчас замерзают только россияне. Чтобы хоть немного согреться, они разжигают костры во дворах.
Однако не всем приходят в голову такие гениальные решения. Фортуна повернулась другой стороной к Владиславу Ивашкевичу – капитану ВМФ России. Он замерз насмерть в собственной квартире. Отопление там исчезло еще в конце декабря. Жители дома пытались жаловаться, однако местным властям было безразлично своих людей.