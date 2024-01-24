На всій території Сахалінської області оголосили режим надзвичайної ситуації. РосЗМІ повідомляють про скасування десятків рейсів, інформує 24 Канал.

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Деталі про негоду, яка накрила Росію

Росіянам живеться дедалі гірше. Навіть погода повстала проти громадян країни-терористки. Сахалінську область накрив потужний сніговий циклон. Жителям Южно-Сахалінська доводиться відкопуватися, аби вийти з дому по продукти. Тисячі школярів перейшли на дистанційне навчання.

Автівки потрібно не лише відкопувати, але й шукати серед снігових заметів. Місцеві жителі у паніці скуповують все. А туристи опинилися у сніговій пастці й не можуть залишити місто.

У мережі місцеві діляться моторошними фото негоди. Фото та відео нагадують кадри з фільмів про апокаліпсис.



Сахалін накрила негода / РосЗМІ



У мережі діляться кадрами негоди / РосЗМІ

Негода накрила Сахалін: дивіться відео

Автомобілі росіянам доводиться відкопувати: дивіться відео

Моторошні кадри з Сахаліну: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у крамницях вже закінчився хліб. Доїхати за ним в інші райони – неможливо, адже весь громадський транспорт зупинився.

Росіяни замерзають на смерть у власних домівках

Росіяни лякали весь цивілізований світ зимою. Для цього пропагандисти знімали недолугі відео: зокрема, про хом'ячка. Однак наразі замерзають лише росіяни. Аби хоч трохи зігрітися, вони розпалюють багаття у дворах.

Однак не всім спадають на думку такі геніальні рішення. Фортуна повернулася іншим боком до Владислава Івашкевича – капітана ВМФ Росії. Він замерз на смерть у власній квартирі. Опалення там зникло ще наприкінці грудня. Жителі будинку намагалися скаржитися, однак місцевій владі було байдуже на своїх людей.