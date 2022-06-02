Сахалин и Камчатка: после войны Россия будет массово отправлять всех коллаборантов в глубинку

Высшее военно-политическое командование России приняло окончательное решение о судьбе жителей оккупированных частей Донбасса, Крыма и Херсона с Запорожьем. Несмотря на результаты путинской военной кампании, страна-агрессор собирается устроить массовое переселение фанатов России в наиболее депрессивные ее регионы.

По данным источников 24 канала в разведке, Путин недавно принял окончательное решение о послевоенной судьбе жителей оккупированных территорий. В случае, если оккупантам удастся удержать хотя бы часть Луганщины и Донбасса, Запорожья, Херсона и Крыма, адептов "русского мира" будут принудительно отправлять в российскую глубинку.

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Если Украина отвоюет территории, в Кремле планируют таким образом "спасать россиян". При этом особых вариантов выбора у жителей городов, с 2014 года находящихся под оккупацией, не было и не будет.

Россия хочет либо превратить Донбасс в выжженную землю, либо в регион с тюрьмами

По данным разведки, в Кремле подготовили план действий в случае утраты контроля над территориями, так и на случай заморозки конфликта в определенных участках.

В случае успешного наступления защитников Украины и отражения Донетчины и Луганщины, российские захватчики хотят взорвать все предприятия, детские сады, школы и объекты инфраструктуры. Это же касается Крыма и Херсонщины.

Кроме того, захватчики планируют проводить "эвакуацию" населения в Россию. При этом размещать людей собираются исключительно в депрессивных регионах страны-агрессорки.

Если же захватчикам удастся заморозить конфликт и удержать хотя бы часть Донбасса, Путин хочет объявить об "опасности жизни жителей "республик" и принудительно отправить людей в российскую глубинку.

Переселять захватчики собираются всех под предлогом "спасения носителей русского мира". Это касается как гражданских, так и боевиков, уже имеющих российские паспорта.

Фактически, кремлевский диктатор захотел решить все свои проблемы одним решением. В самом лучшем для него случае Москва получит подконтрольную себе территорию Украины, которая будет настоящим гнойником. Там создадут тюрьмы для тех, кто совершил тяжкие преступления, а также разместят российские военные базы. А вот в депрессивных регионах где-нибудь на Камчатке Путин получит трудоспособное и относительно образованное население. Ведь сейчас там живут в основном алкоголики с несколькими классами образования, которые не способны ни к чему, кроме участия в войне за деньги.

Кроме того, в Кремле окончательно приняли волевое решение об обязательном переселении коллаборантов из Крыма, Херсона и Запорожья. В первую очередь – силовиков и их семей. Их будут отправлять в те регионы, куда заселили жителей Мариуполя, Волновахи и других оккупированных городов "для надзора за украинцами".

Боевики уже скулят

Разговоры о предстоящем принудительном переселении уже дошли до пророссийских террористов. Никому из них не нравится перспектива оказаться где-нибудь в заброшенной российской деревне. Адепты русского мира жалуются на то, что Путин их предал. Мол, за службу на стороне России никто из высшего политического командования страны-агрессорки не награждает их улучшением жизни на Донбассе, а командировкой в заброшенные города и поселки. Кроме того, некоторые боевики обсуждают и принятую Россией доктрину об отношении к жителям оккупированных территорий как к испорченным проживанием в бандеровском обществе. То есть как к людям второго сорта.

По словам одного из пророссийских террористов, о предстоящем массовом переселении верхушка России уже предупредила руководство Сахалина, Камчатки и Приморья. При этом, разумеется, там не готовятся к приему большого количества людей, не строят жилье и не развивают инфраструктуру. Поэтому всех коллаборантов, "должностных" недореспублик, а также обычных жителей Донетчины и Луганщины с российскими паспортами ожидают лишь строгий труд для развития ненужных России регионов и выживание в нищете.



Решением о переселении в российскую глубинку террористы недовольны / Скриншот из блога одного из боевиков