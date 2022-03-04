Сайт издания "Meduza" заблокирован в России, – СМИ

Похоже, что российские власти продолжают уничтожать все СМИ, имеющие претензию к независимости. В этот раз под удар попало издание "Медуза".

В четверг, 3 марта, стало известно о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы".

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Россия уничтожает СМИ

Теперь стало известно, что сайт издания "Meduza" заблокирован на территории России. Тем не менее, они продолжат освещать информацию в своем телеграмм-канале.

Само издание сообщает в телеграмм, что ситуация выглядит следующим образом: у части читателей в России их сайт открывается, а у другой части – нет. Они добавили, что речь пока не идет о полной блокировке.

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