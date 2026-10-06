Алексея Гончаренко внесли в базу данных сайта "Миротворец"
Народный депутат Алексей Гончаренко попал в базу данных сайта "Миротворец". Накануне политика исключили из фракции "Европейская солидарность".
Причиной стали одиозные заявления и так называемый "мирный план" этого политика. Об этом сообщает сайт "Миротворец".
Что отмечается на сайте?
После заявлений о том, что Украина проигрывает войну и что необходимо договариваться с Россией, политика включили в базу сайта. Гончаренко обвиняют в деморализации украинского общества.
Осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению российской агрессии,
– написали на сайте о причинах включения депутата.
Скандальные заявления Гончаренко / Инфографика "Миротворца"
Что известно о скандальных заявлениях Гончаренко?
Напомним, что 2 октября Гончаренко призвал пойти на поэтапные переговоры с Россией. В соцсетях он опубликовал свой "мирный план", который основывался на том, что с россиянами можно договариваться. Почему он решил, что именно сейчас настал момент, когда страна-агрессор будет готова вести переговоры, он не уточнил.
Можно ли договориться с россиянами не наносить удары по школам? Можно. Можно ли с ними договориться не наносить удары по зерновозам? Можно. Можно ли договориться не наносить удары по церквям? Можно,
– написал Гончаренко.
По его словам, на фронте между Украиной и Россией наблюдается паритет. При этом наше государство проигрывает войну на истощение и теряет значительное количество людей. Поэтому депутат считает, что нужно по крайней мере пойти на поэтапные переговоры, где будут уступки с обеих сторон.
Политик допустил частичное ослабление санкций в обмен на прекращение дальнобойных ударов, разблокирование судоходства и т. п. После этого, по словам Гончаренко, можно было бы обсуждать более серьезные вопросы. После этих публикаций депутата исключили из фракции "Европейская солидарность".