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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Сайт "Миротворец" объявил, что временно не будет работать

      93 Читати новину українською
      Сайт "Миротворец" прекращает работу / myrotvorets.news

      Украинский центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы на 2 часа. В это время доступ к данным временно будет только у отдельных категорий пользователей.

      Официальное сообщение опубликовали на сайте утром 10 декабря. Он прекратит работу в 18 часов.

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      К радости чудовищам от медиабл*тства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца" и все его зеркала,
      – говорится в сообщении.

      Закрывается и доступ к сведениям об объектах исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище". Именно туда вносили российских пропагандистов, боевиков и людей, имеющих четкую антироссийскую позицию. Отныне временный доступ к "Чистилищу" будет обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

      "Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – добавили в "Миротворце".

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      Телеграмм канал "Klymenko Time" уточнил, что "Миротворец" не закрывается навсегда, а лишь на 2 часа профилактики.

      "Миротворец" не закрывается. Это всего лишь троллинг со стороны сайта",
      – говорится в сообщении.


      Проекты "Миротворца"

      Чем известен сайт «Миротворец»?Независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

      На "Миротворце" составляли и публиковали в открытом доступе базу, где указаны персональные данные "предателей Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.

      Кто и почему хотел закрытия "Миротворца"?

      Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец. Причина – информация, публикуемая этим ресурсом, якобы несет угрозу для людей потому что является личной. Также Моро назвал деятельность "Миротворца" незаконной.

      Впоследствии возмутились деятельности "Миротворца" и в Германии. Все из-за включения в списки этой базы ексканцлера Германии Герхарда Шредера за "попытку легализации захвата русскими оккупантами Крыма".

      Что ответили в Украине?

      Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламент не имеет полномочий закрывать сайты. Однако, политик все таки призвал "Миротворца" работать в рамках украинского законодательства из-за жалоб ООН.

      В то же время президент Владимир Зеленский, комментируя требование закрыть "Миротворец", также пояснил, что не занимается открытием или закрытием сайтов. Украина является демократическим государством, поэтому неправильно, чтобы президент вмешивался в работу интернет-ресурсов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Миротворец
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