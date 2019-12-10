Сайт "Миротворец" объявил, что временно не будет работать

Украинский центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы на 2 часа. В это время доступ к данным временно будет только у отдельных категорий пользователей.

Официальное сообщение опубликовали на сайте утром 10 декабря. Он прекратит работу в 18 часов.

Интересно: Сайт "Миротворец" взбудоражил ООН: в организации его требуют закрыть

К радости чудовищам от медиабл*тства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца" и все его зеркала,

– говорится в сообщении.

Закрывается и доступ к сведениям об объектах исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище". Именно туда вносили российских пропагандистов, боевиков и людей, имеющих четкую антироссийскую позицию. Отныне временный доступ к "Чистилищу" будет обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – добавили в "Миротворце".

Интересно: Редактор Cosmopolitan Плихина загремела в базу "Миротворца" после позорного поста в фейсбуке

Телеграмм канал "Klymenko Time" уточнил, что "Миротворец" не закрывается навсегда, а лишь на 2 часа профилактики.

"Миротворец" не закрывается. Это всего лишь троллинг со стороны сайта",

– говорится в сообщении.



Проекты "Миротворца"

Чем известен сайт «Миротворец»?Независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.



На "Миротворце" составляли и публиковали в открытом доступе базу, где указаны персональные данные "предателей Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.

Кто и почему хотел закрытия "Миротворца"?

Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец. Причина – информация, публикуемая этим ресурсом, якобы несет угрозу для людей потому что является личной. Также Моро назвал деятельность "Миротворца" незаконной.

Впоследствии возмутились деятельности "Миротворца" и в Германии. Все из-за включения в списки этой базы ексканцлера Германии Герхарда Шредера за "попытку легализации захвата русскими оккупантами Крыма".

Что ответили в Украине?

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламент не имеет полномочий закрывать сайты. Однако, политик все таки призвал "Миротворца" работать в рамках украинского законодательства из-за жалоб ООН.

В то же время президент Владимир Зеленский, комментируя требование закрыть "Миротворец", также пояснил, что не занимается открытием или закрытием сайтов. Украина является демократическим государством, поэтому неправильно, чтобы президент вмешивался в работу интернет-ресурсов.