Разумков объяснил, почему Рада не может закрыть сайт "Миротворец" по требованию ООН

Верховная Рада Украины не имеет полномочий закрывать сайты. Накануне в ООН призвали Киев прекратить деятельность сайта "Миротворец".

Председатель парламента Дмитрий Разумков на брифинге в Киеве заметил, что знает ситуацию с требованием заместителя главы миссии ООН Бенджамина Моро закрыть "Миротворец".

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Однако, Верховная Рада не имеет соответствующих прав на закрытие интернет-ресурсов.

Парламент не может участвовать в таких процессах, поскольку не имеет полномочий закрывать информационные или другие сайты. И я не уверен, что Верховной Раде эти права нужны,

– сказал спикер.

Он пояснил, что власть не может игнорировать обращения мониторинговой миссии ООН, ведь это будет некорректно и неправильно. Поэтому, Разумков призвал "Миротворец" работать в рамках украинского законодательства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все СМИ и не только, потому что есть разные восприятия этого сайта, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства", – подытожил он.

Что говорил Зеленский о закрытии сайта?

К слову, президент Владимир Зеленский также комментировал вероятность закрытия "Миротворца". В ответ глава государства заявил, что он не занимается открытием или закрытием сайтов. Украина является демократическим государством, поэтому неправильно, чтобы президент вмешивался в работу интернет-ресурсов.

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Почему в ООН хотят закрытия "Миротворца"?

Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец. Причина – информация, которую публикует этот ресурс, якобы несет угрозу для людей. Также Моро назвал деятельность "Миротворца" незаконным.

"Как вы знаете, "Миротворец" содержит личные данные лиц, в том числе журналистов, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, со своей стороны, составляет опасность для лиц", – заявил Моро.

Чем известен сайт "Миротворец"?

Независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.



На "Миротворце" составляют и публикуют в открытом доступе базу, где указаны персональные данные "предателей Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.