00:32
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Сайт "Миротворец" взбудоражил ООН: в организации его требуют закрыть

      48 Читати новину українською
      В миссии ООН призвали украинские власти закрыть сайт "Миротворец"
      В миссии ООН призвали украинские власти закрыть сайт "Миротворец" / Соцсети

      Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец". По его убеждению, информация, которую публикует этот ресурс, несет угрозу для людей.

      Как убеждал Моро во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, деятельность сайта "Миротворец" является незаконной, передают "Украинские новости".

      Кстати! В Германии призывают закрыть сайт "Миротворец": известно почему

      Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, в частности журналистов, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных представляет опасность для таких лиц,
      – заявил Моро.

      Как пример представитель миссии ООН рассказал о человеке, который предстал перед судом по конфликту на Донбассе и чьи данные были опубликованы на "Миротворце". По его словам, это лицо убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе. Вполне вероятно, что говорится о боевика Романе Джумаеве по прозвищу "Джулай".

      Подробнее! В Мариуполе расстреляли боевика, которого суд отпустил под домашний арест

      "Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Поэтому мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до конца", – добавил Моро.

      К слову, во время недавнего 14-часового пресс-марафона от имени скандального антиукраинского блогера Анатолия Шария президента Владимира Зеленского спросили, когда закроют сайт "Миротворец". По словам так называемой журналистки, на этом ресурсе "людей называют преступниками без суда и следствия и публикуют откровенную ложь".

      Однажды даже мою жену записали в "Миротворец", потом сняли. Не помню, был я там или нет... Не был? Пока не был. Я – президент, я не могу открывать или закрывать сайты,
      – ответил на это гарант.

      Правда потом добавил, что готов включиться, если есть нарушения законодательства.

      "Но, с другой стороны, если я буду вмешиваться как президент в любые сайты... Это неправильно", – добавил Зеленский.

      Что известно о сайте "Миротворец"

      Это сайт одноименного центра. Относительно последнего, как говорится на сайте, это независимая негосударственная организация. Ее создала группа ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Сам сайт является независимым негосударственным СМИ.

      Пример деятельности ресурса! Певец Олег Винник попал в базу "Миротворца"

      На "Миротворце" в основном публикуют информацию о "предателях Родины, боевиках, наемниках и террористах, российских военнослужащих-военных преступниках". Сведения о таких лицах обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре подчеркивают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.

      blog_ava
      Гончарук объяснил, почему скрывает информацию о своей научной степени
      16 октября
      1218
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Сеть Миротворец ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      16 октября , 22:53 Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      Андрій Шляхтін 121
      Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      16 октября , 21:01 Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      Ярослав Голобородько 393
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      16 октября , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 1424
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      16 октября , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 263
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      16 октября , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук