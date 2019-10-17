Сайт "Миротворец" взбудоражил ООН: в организации его требуют закрыть

Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец". По его убеждению, информация, которую публикует этот ресурс, несет угрозу для людей.

Как убеждал Моро во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, деятельность сайта "Миротворец" является незаконной, передают "Украинские новости".

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Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, в частности журналистов, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных представляет опасность для таких лиц,

– заявил Моро.

Как пример представитель миссии ООН рассказал о человеке, который предстал перед судом по конфликту на Донбассе и чьи данные были опубликованы на "Миротворце". По его словам, это лицо убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе. Вполне вероятно, что говорится о боевика Романе Джумаеве по прозвищу "Джулай".

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"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Поэтому мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до конца", – добавил Моро.

К слову, во время недавнего 14-часового пресс-марафона от имени скандального антиукраинского блогера Анатолия Шария президента Владимира Зеленского спросили, когда закроют сайт "Миротворец". По словам так называемой журналистки, на этом ресурсе "людей называют преступниками без суда и следствия и публикуют откровенную ложь".

Однажды даже мою жену записали в "Миротворец", потом сняли. Не помню, был я там или нет... Не был? Пока не был. Я – президент, я не могу открывать или закрывать сайты,

– ответил на это гарант.

Правда потом добавил, что готов включиться, если есть нарушения законодательства.

"Но, с другой стороны, если я буду вмешиваться как президент в любые сайты... Это неправильно", – добавил Зеленский.

Что известно о сайте "Миротворец"

Это сайт одноименного центра. Относительно последнего, как говорится на сайте, это независимая негосударственная организация. Ее создала группа ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Сам сайт является независимым негосударственным СМИ.

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На "Миротворце" в основном публикуют информацию о "предателях Родины, боевиках, наемниках и террористах, российских военнослужащих-военных преступниках". Сведения о таких лицах обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре подчеркивают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.