Сайт "Миротворець" розбурхав ООН: в організації його вимагають закрити

Заступник голови місії ООН Бенджамін Моро закликав чинну українську владу закрити сайт "Миротворець. На його переконання, інформація, яку публікує цей ресурс, несе загрозу для людей.

Як переконував Моро під час засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, діяльність сайту "Миротворець" є незаконною, передають "Українські новини".

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Я знову та знову нагадую один дуже відомий вам момент – це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт містить особисті дані осіб, зокрема журналістів, а це порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті особи, чиї дані розміщено на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти та зрадники. Відкриття їхніх даних, зі свого, становить небезпеку для таких осіб,

– заявив Моро.

Як приклад представник місії ООН розповів про людину, яка постала перед судом щодо конфлікту на Донбасі й чиї дані було опубліковано на "Миротворці". За його словами, цю особу вбили на сходовому майданчику її будинку в Маріуполі. Цілком імовірно, що мовиться про бойовика Романа Джумаєва із прізвиськом "Джулай".

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"Розслідування цієї справи було відкрито, але жодного прогресу досі немає. На жаль, контактні дані багатьох журналістів все ще залишаються на цьому сайті, що наражає їх на небезпеку. Тому ми знову закликаємо членів парламенту ініціювати закриття цього сайту та довести це розслідування до завершення", – додав Моро.

До слова, під час нещодавнього 14-годинного пресмарафону від імені скандального антиукраїнського блогера Анатолія Шарія президента Володимира Зеленського запитали, коли закриють сайт "Миротворець". За словами так званої журналістки, на цьому ресурсі "людей називають злочинцями без суду й слідства та публікують відверту брехню".

Одного разу навіть мою дружину записали в "Миротворець", потім зняли. Не пам'ятаю, був я там, чи ні... Не було? Поки що не було. Я – президент, я не можу відкривати чи закривати сайти,

– відповів на це гарант.

Щоправда згодом додав, що є готовим включатися, якщо є порушення законодавства.

".Але, з іншого боку, якщо я буду втручатися як президент у будь-які сайти... Це неправильно", – додав Зеленський.

Що відомо про сайт "Миротворець"

Це сайт однойменного центру. Щодо останнього, як мовиться на сайті, це незалежна недержавна організація. Її створила група вчених, журналістів і фахівців з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Сам сайт є незалежним недержавним ЗМІ.

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На "Миротворці" здебільшого публікують інформацію про "зрадників Батьківщини, бойовиків, найманців і терористів, російських військовослужбовців – військових злочинців". Відомості про таких осіб зазвичай заносять у розділ "Чистилище". У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.