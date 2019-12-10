Сайт "Миротворець" оголосив, що тимчасово не працюватиме

Український центр "Миротворець" заявив, що зупиняє свої сервери на 2 години. У цей час доступ до даних тимчасово матимуть лише окремі категорії користувачів.

Офіційне повідомлення опублікували на сайті вранці 10 грудня. Він припинить роботу о 18 годині.

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На радість потворам від медіябл*тьства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця" та всі його дзеркала,

– йдеться у повідомленні.

Закривається і доступ до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" в розділі "Чистилище". Саме туди вносять російських пропагандистів, бойовиків та людей, що мають чітку антиросійську позицію. Тимчасовий доступ до "Чистилища" буде забезпечений лише для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі.

"Всі інші проєкти Центру працюватимуть і надалі у відкритому і доступному режимі", – додали у "Миротворці".

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Телеграм-канал "Klymenko Time" уточнив, що "Миротворець" не закривається назавжди, а лише на 2 години для профілактики.

"Миротворець" не закривається. Це всього лиш тролінг зі сторони сайту",

– йдеться у повідомленні.



Проєкти "Миротворця"

Чим відомий сайт "Миротворець"?Незалежна неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти нацбезпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.



На "Миротворці" складали і публікували у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані "зрадників Батьківщини, бойовиків, російських військових". Відомості про них зазвичай заносять у розділ "Чистилище". У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.

Хто і чому хотів закриття "Миротворця"?

Заступник голови місії ООН Бенджамін Моро закликав чинну українську владу закрити сайт "Миротворець. Причина – інформація, яку публікує цей ресурс, нібито несе загрозу для людей бо є особистою. Також Моро назвав діяльність "Миротворця" незаконною.

Згодом обурилися діяльності "Миротворця" і в Німеччині. Усе через включення до списків цієї бази ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера за "спробу легалізації захоплення російськими окупантами Криму".

Що відповіли в Україні?

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, шо парламент не має повноважень закривати сайти. Проте, політик таки закликав "Миротворець" працювати у рамках українського законодавства через скарги ООН.

Водночас президент Володимир Зеленський, коментуючи вимоги закрити "Миротворець", також пояснив, що не займається відкриттям чи закриттям сайтів. Україна є демократичною державою, тому неправильно, аби президент втручався у роботу інтернет-ресурсів.