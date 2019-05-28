"Миротворець" почав вносити у базу українців, які цькують затриманих у Рівному активістів

Сайт "Миротворець", який зазвичай вносить у базу осіб, які посягають на територіальну цілісність та суверенітет України, почав опрацьовувати інформацію щодо погроз рівненським активістам, зокрема Дар'ї Коцюрубі.

25 травня двоє молодих людей (16-річна Дар'я Коцюруба та 20-річний хлопець) у центрі Рівного вийшли на протест проти чинного українського президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони тримали плакати: "Україна – поза законом", "Імпічмент президенту", "Не кумовство, а по-братськи". Згодом, мітингувальників затримали правоохоронці, хоча у поліції переконують, що нічого подібного вони не робили, а лише запросили учасників акції до відділку.

Читайте також: Протест проти Зеленського у Рівному: неповнолітня говорить про затримання та жорстке поводження

Після інциденту Володимир Зеленський відреагував на акцію щодо нього в Рівному, заявивши, що затримання жодного не було, однак правоохоронці могли діяти м’якше.

Але на цьому скандал навколо рівненських активістів не вщух. Так, за словами активістки, вона отримує численні погрози та образи у соцмережах, від чого її морально-емоційний стан дуже погіршився.



"Миротворець" вже встановив двох осіб, які погрожують дівчині вбивством та каліцтвом.

Крім того, що вони будуть занесені в "Чистилище". Матеріали, в разі необхідності, за запитом, будуть передані особам, які представляють її (Коцюруби – 24) інтереси. На жаль, доводиться займатися і такими покидьками, – зазначили у "Миротворці".

Пізніше у коментарях "Миротворець" повідомив, що двох внесених "божевільних" у базу видалили. Проте попередили, що за ситуацією слідкують, і натякнули, що у майбутньому активістка може подати на своїх кривдників до суду.

До речі. Поліцейські назвали дії активістів "несанкціонованими" і склали адмінпротоколи. Розповідаємо у матеріалі 24 каналу, що не так з діями правоохоронців і чи можна це пов'язувати зі зміною влади