Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?

25 травня у Рівному затримали двох протестувальників, які вийшли на мітинг проти президента Володимира Зеленського. Поліцейські назвали їхні дії "несанкціонованими" і склали адмінпротоколи. Розповідаємо, що не так з діями правоохоронців і чи можна це пов'язувати зі зміною влади.

Про що йдеться?

25 травня у центрі Рівного двоє людей вийшли на мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського. Поліція їх затримала, тому що зібрання було нібито "несанкціонованим", адже вони не подали заздалегідь відповідної заявки.

20-річний хлопець та 16-річна дівчина під час протесту тримали плакати з написами "Імпічмент президенту" та "Не кумовство, а по-братськи".

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"Несанкціонований" мітинг у Рівному

Правоохоронці склали адмінпротоколи через "порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій". Також, оскільки одна протестувальниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за "невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей".

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У поліції оперативно призначили внутрішнє розслідуванн, аби встановити, чи було перевищення повноважень. При цьому повідомили, що "затримання як такого не було, а учасників акції просто запросили до міськвідділу".

Президент Володимир Зеленський відреагував на інцидент також: закликав правоохоронців не вживати заходів проти мітингувальників, якщо вони не порушували закон.

Чому поліцейські діяли поза законом?

Політичний експерт Михайло Чаплига у коментарі 24 каналу зазначив, що дії поліцейських у цій ситуації були абсолютно необгрунтованими і мітингувальники жодних прав не порушували. У нас немає поняття "санкціонований мітинг". Такі бувають у Росії, Білорусі і ще у кількох країнах, які не славляться демократією.

Чи мають право неповнолітні брати участь у мирних зібраннях? Мають. Тому що Україна є стороною Конвенції ООН про права дитини, яка передбачає подібні речі. Чи взагалі мають право громадяни України на мирні зібрання? Мають. Стаття 39 Конституції,

– уточнив Михайло Чаплига.

В Україні ж є виключно стаття Конституції, яка говорить про повідомчий характер таких зібрань. Самого закону про мирні зібрання у нас немає. Експерт пояснює, що при цьому процедура повідомлення – абсолютно нерегламентована у жодному законодавстві. Відтак усі порядки проведення мирних зібрань, прийняті місцевими радами або встановлені поліцією – незаконні.

Проте як саме має відбутися повідомлення про майбутнє проведення заходу – ніде не регламентовано. Тобто буквально за хвилину до початку мирного зібрання можна підійти до поліцейського і сказати йому про це. Можна зробити це і письмово, за добу, наприклад. Або навіть у день проведення заходу подзвонити у канцелярію, чи у відповідний виконавчий комітет міської або районної ради, і повідомити телефоном про те, що ви будете проводити таке зібрання.

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За словами експерта, у цій ситуації поліція якщо і повинна була щось вчинити, то це слідкувати за порушенням законодавства. Якщо цього не сталося, а захід проходив мирно, то правоохоронці мали просто виконувати свої зобов'язання і забезпечувати правопорядок під час проведення зібрання.

Винятками можуть бути випадки, якщо слогани чи плакати мітингувальників закликають до повалення чинного політичного ладу або до зміни територіального устрою у неконституційний спосіб. Тобто, якщо дії підпадають під статті Кримінального кодексу. Якщо не підпадають – я можу писати на слоганах все, що хочу, і це моя особиста позиція,

– зазначив експерт.

Крім того, якщо одна людина виходить на протест, то вона не може бути "зібранням". Це навіть не одиночний протест, тому що швидше за все це підпадає під статтю 10 Конвенції – свобода вираження поглядів, а не статтю 11 – свобода мирних зібрань.

Двоє осіб – це вже зібрання. Проте і тут є нюанс: вони можуть бути окремо і не мати нічого спільного. Просто їх об'єднує час, місце і, можливо, настрої, які вони висловлюють. Ці дві людини не обов'язково є скоординовані, а кожен сам по собі висловлює свою точку зору. Тоді це можна назвати флешмобом, що взагалі нічим не регламентовано.

Щодо можливого зв’язку інциденту зі зміною влади Михайло Чаплига зазначає – він малоймовірний. Просто прискіпливе виконання обов'язків поліцейськими.