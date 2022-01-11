С сайта российского суда удалили приговор, подтверждающий присутствие войск России на Донбассе

С сайта ростовского суда исчез приговор, которым подтверждалось наличие российских военных на Донбассе. В самом учреждении не нашли ничего лучше, как объяснить этот инцидент "мистикой".

Всего с сайта Кировского районного суда в общей сложности исчезли 20 приговоров. Среди них и решение, которым фактически подтвердили, что российские военные находятся на Донбассе.

Все к теме В Ростове суд ненароком признал, что российские войска таки есть на Донбассе

Приговор касался коррупции по поставкам продовольствия

Приговор касался коррупции в сфере поставок продовольствия российским военным в республиках боевиков. Тем самым судьи признали, что на оккупированной украинской территории находятся российские военнослужащие. В самом суде после огласки в СМИ заверили, что это была техническая ошибка.

Из системы был выгружен упомянутый приговор. В тот же период пошли еще около 20 дел. Почему мы не можем понять до сих пор,

– прокомментировали исчезновение приговоров в суде.

Отметим, что сразу после вынесения Кировским судом приговора по делу о коррупции, это прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков поспешил назвать решение "ошибкой".

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Больше о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону:

О сенсации сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Таким образом это впервые российский суд официально признал, что войска России воюют против Украины в Донецкой и Луганской области.

В решении говорится, что российские военные находятся там на "дежурстве".

Одного из военных обвинили в том, что он едва не сорвал поставку продуктов российским бойцам, которые находились на территории так называемых республик.

Смотрите видео о приговоре Кировского суда Ростова о российских войсках на Донбассе:

Текст публикации телеграмм-канала Readovka:

С сайта ростовского суда исчезло 20 приговоров – ранее этот суд изложил приговор, в котором подтверждалась дислокация российских войск на Донбассе

С сайта Кировского районного суда Ростова пропало еще 20 приговоров — примерно в то же время, когда была удалена информация о коррупции в сфере поставок продовольствия российским военным. Приговор тем самым подтвердил дислокацию войск РФ в самопровозглашенных республиках. В суде сообщили, что это была "техническая ошибка".