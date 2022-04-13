На сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов

На официальном сайте ГСЧС теперь можно каждый день отслеживать детальную динамику работ по разминированию. Речь идет об опасных территориях.

В частности, там можно увидеть, сколько раз выезжали специалисты на разминирование. Также есть площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов в каждом регионе.

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Как обратиться за помощью

Если человек нашел взрывоопасный предмет, нужно подать соответствующую заявку на сайт.

Тогда следует отслеживать ее статус исполнения. Это можно делать через страницу с интерактивной картой на сайте.

Также можно позвонить по телефону спасателям на 101.

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