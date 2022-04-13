Зокрема, там можна побачити скільки разів виїжджали фахівці на розмінування. Також є площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів у кожному регіоні.

До теми У ДСНС попередили про шахраїв, які за гроші "обстежують" домівки для розмінування

Як звернутись по допомогу

Якщо людина знайшла вибухонебезпечний предмет, то треба подати відповідну заявку на сайт.

Тоді слід відстежувати її статус виконання. Це можна робити через сторінку з інтерактивною мапою на сайті.

Також можна зателефонувати рятувальникам на 101.

У Бородянці працівники ДСНС врятували котика: дивіться відео