После смерти Елизаветы на сайте королевской семьи открыли онлайн-книгу соболезнования

Все британцы и граждане других стран могут выразить соболезнования монаршей семье из-за смерти королевы Елизаветы II. Для этого на сайте королевской семьи открыли специальную форму.

Людей просят написать свои слова соболезнования в онлайн-форме. Некоторые из них передадут родным Елизаветы.

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Некоторые сообщения будут переданы членам королевской семьи и могут храниться в королевском архиве для потомков,

– говорится на сайте.

Так что поддержать королевскую семью, которая переживает важную потерю, теперь может каждый. Для этого нужно указать свой адрес и город, в котором вы проживаете.



Так выглядит форма, где можно оставить слова сочувствия.

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Умерла королева Великобритании: что известно

Вечером 8 сентября стало известно о смерти 97-летней Елизаветы II. Королева умерла в своем любимом замке Балморал в Шотландии. Туда прибыли и члены ее семьи, ведь накануне состояние здоровья ее величества ухудшилось.

В Великобритании уже объявили 10-дневный траур за королевой. Владимир Зеленский, Джо Байден и многие другие лидеры государств выразили свои соболезнования. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон признался, что ему казалось, что Елизавета будет жить вечно, поэтому эта новость стала очень грустной.

Британцы начали нести цветы в Балмор, чтобы отдать последнее уважение королеве. Возле Букингемского дворца, несмотря на дождливую погоду, также собралась огромная толпа. Люди воскликнули: "Ура королеве", а потом – "Да здравствует король".

Следующим королем Великобритании станет сын Елизаветы Принц Чарльз.

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