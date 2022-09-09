Людей просять написати свої слова співчуття в онлайн-формі. Деякі з них передадуть рідним Єлизавети.
До теми У часи постійних змін вона була константою, – Байдени про смерть Єлизавети II
Деякі повідомлення будуть передані членам королівської сім’ї та можуть зберігатися в королівському архіві для нащадків,
– мовиться на сайті.
То ж підтримати королівську родину, яка переживає важливу втрату, тепер може кожен. Для цього потрібно вказати свою електронну адресу та місто, в якому ви проживаєте.
Так виглядає форма, де можна залишити слова співчуття / Скриншот
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Померла королева Великої Британії: що відомо
- Ввечері 8 вересня стало відомо про смерть 97-річної Єлизавети II. Королева померла у своєму улюбленому замку Балморал у Шотландії. Туди прибули і члени її родини, адже напередодні стан здоров'я її величності погіршився.
- У Великій Британії вже оголосили 10-денний траур за королевою. Володимир Зеленський, Джо Байден та багато інших лідерів держав висловили свої співчуття. Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зізнався, що йому здавалося ніби Єлизавета житиме вічно, тому ця новина стала дуже сумною.
- Британці почали нести квіти до Балмора, аби віддати останню шану королеві. Біля Букінгемського палацу, попри дощову погоду, також зібрався величезний натовп. Люди вигукнув: "Ура королеві", а потім лунали вигуки: "Хай живе король".
- Наступним королем Великої Британії стане син Єлизавети Принц Чарльз.
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