Людей просять написати свої слова співчуття в онлайн-формі. Деякі з них передадуть рідним Єлизавети.

До теми У часи постійних змін вона була константою, – Байдени про смерть Єлизавети II

Деякі повідомлення будуть передані членам королівської сім’ї та можуть зберігатися в королівському архіві для нащадків,

– мовиться на сайті.

То ж підтримати королівську родину, яка переживає важливу втрату, тепер може кожен. Для цього потрібно вказати свою електронну адресу та місто, в якому ви проживаєте.



Так виглядає форма, де можна залишити слова співчуття / Скриншот

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Померла королева Великої Британії: що відомо

Ввечері 8 вересня стало відомо про смерть 97-річної Єлизавети II. Королева померла у своєму улюбленому замку Балморал у Шотландії. Туди прибули і члени її родини, адже напередодні стан здоров'я її величності погіршився.

У Великій Британії вже оголосили 10-денний траур за королевою. Володимир Зеленський, Джо Байден та багато інших лідерів держав висловили свої співчуття. Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зізнався, що йому здавалося ніби Єлизавета житиме вічно, тому ця новина стала дуже сумною.

Британці почали нести квіти до Балмора, аби віддати останню шану королеві. Біля Букінгемського палацу, попри дощову погоду, також зібрався величезний натовп. Люди вигукнув: "Ура королеві", а потім лунали вигуки: "Хай живе король".

Наступним королем Великої Британії стане син Єлизавети Принц Чарльз.

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