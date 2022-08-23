Сакральная жертва: связана ли смерть дугиной с предостережениями о массовых обстрелах Украины

Смерть дочери дугина и информация о массовых ракетных ударах по Украине вряд ли связаны между собой. дугина может стать новой "мученицей" для "русских православных", ведь старые "мученики" больше не актуальны.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что смерть дочери дугина, скорее всего, сакральная жертва, ведь диктаторский режим требует мифологии и таких эпизодов.

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Я думаю, что смерть дугиной и ракетные удары по Украине – это параллельные процессы, не стоит искать причинно-следственные связи,

– говорит Антонюк.

По его словам, массовые ракетные обстрелы можно объяснить тем, что окно возможностей у путина становится все меньше, и еще больше будет сокращаться.

Детальнее о загадочной смерти пропагандистки дугиной: смотрите видео

дочь дугина накрашенная в гробу – она сгорела в подорванном авто

Сразу после убийства дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Вот цитата: "Тело водителя установить невозможно, оно полностью сгорело. Внедорожник дугиной взорвался в 21:35 во время движения по Можайскому шоссе, после чего врезался в здание". После такого происшествия от водителя действительно ничего не должно остаться.

Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали каким угодно способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо, а над телом пропагандистки хорошо поработали.