Гауляйтер Сальдо получил новое подозрение: формировал батальон в пользу России
- Владимиру Сальдо предъявлено подозрение в создании незаконного батальона на левобережье Херсонщины, которое поддерживает Россию.
- Еще 11 представителей командования подозревают в государственной измене, коллаборационной деятельности, финансировании и обеспечении батальона.
Служба безопасности Украины и Нацполиция задокументировали новые преступления Владимира Сальдо. Гауляйтера подозревают в создании незаконного вооруженного формирования на левобережье Херсонщины.
Батальон в поддержку России получал финансирование еще с августа 2023 года. Детали сообщили в СБУ.
Смотрите также Собирали данные о последствиях удара "Орешником" по Львовской области: СБУ разоблачила российских агентов
Что известно о новом подозрении Сальдо?
По данным контрразведки СБУ, установлено, что Владимир Сальдо способствовал наращиванию вооруженной группировки России на левобережье Херсонщины. Гауляйтер организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку оккупантов.
В августе 2023 года Сальдо подписал что-то вроде распоряжения о финансировании этого формирования и размещении его участников в захваченных оздоровительных учреждениях. Впоследствии гауляйтер призвал местных жителей вступать в оккупационный батальон через подконтрольные российские медиа и свой Telegram-канал.
После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны,
– добавили в СБУ.
Кроме этого, по данным правоохранителей, Сальдо помогал с закупкой снаряжения, провизии, медикаментов и техники для нужд своего батальона.
Сейчас предателю заочно объявили о подозрении за создание незаконных вооруженных формирований или участие в них.
К тому же заочные подозрения за госизмену и коллаборационистскую деятельность получили 11 представителей командования этой группировки. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения их к ответственности.
Какие подозрения недавно вручила СБУ?
Ранее сообщалось о задержании двух агентов ГРУ, которые фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовской области. Задержанные таким образом могли способствовать новым российским атакам. Им объявили подозрение в госизмене и взяли под стражу.
СБУ также подозревает автора канала "Исландия" Владимира Петрова в госизмене, отрицании вторжения России и подрыве мобилизации.
В Запорожье правоохранители сорвали покушение на офицера ВСУ. Задержан 25-летний агент ФСБ. Ему грозит пожизненное заключение.