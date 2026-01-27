Сами россияне спешно бегут: к каким циничным методам прибегает враг на оккупированной Херсонщине

Жизнь в российской оккупации на Херсонщине становится все более сложной. В последнее время возникли разговоры о том, что захватчики намерены закрыть больницу в Олешках. Там остаются люди, которые нуждаются в медицинской помощи. В целом тенденция такова, что медучреждения прекращают работу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что россияне хвастаются, что открывают ФАПы, но это происходит в основном в крупных громадах. Один такой фельдшерско-акушерский пункт они обустраивают на замену нескольким закрытым медучреждениям.

Почему россияне не хотят жить на оккупированной Херсонщине?

Те российские специалисты, которые приезжают проводить ремонты в сфере ЖКХ, а также медицинские работники оставаться на оккупированной Херсонщине не спешат. Потому что условия жизни крайне сложные.

Там света больше нет, чем есть. Очень большие проблемы с водоснабжением и водоотводом. Нет отопления несмотря на то, что россияне рассказывают, что все это есть,

– озвучила Вирлич.

Журналистка из Херсона рассказала, что российские специалисты по жилищно-коммунальному хозяйству работают некачественно, не знают современных технологий, у них нет знаний о расположении инженерных сетей, географических особенностей местности. Уровень предоставления ими услуг, как констатирует Вирлич – низкий.

Еще одна существенная проблема, которая пугает самих россиян, которые приезжают на оккупированную Херсонщину – обстрелы. Российская армия, по словам журналистки, постоянно обстреливает правобережную Херсонщину, а потом разворачивает оружие и нацеливает огонь на левобережную.

Местные это видят, поэтому те россияне, которые туда приезжают, не спешат оставаться жить в таких условиях. Работают вахтовым методом,

– поделилась Вирлич.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо распорядился активнее выявлять якобы бесхозные квартиры и заселять туда приезжих из России учителей, медиков, коммунальщиков. Однако назвать их бесхозными нельзя, они принадлежат украинцам, которые были вынуждены их покинуть, или умершим гражданам, которые были одинокими.

Журналистка из Херсона рассказала, что со стороны оккупационных властей есть регулярные попытки учитывать так называемое бесхозное жилье. Недавно в соцсетях россияне опубликовали списки тех "бесхозных" квартир, которые расположены в Каланчаке и вблизи него, Каховке и Новой Каховке.

Это перечень квартир одного дома. Как может быть бесхозным целый многоэтажный дом? В этих квартирах осталось и имущество украинцев,

– рассказала Вирлич.

Какими еще действиями "отличился" Сальдо?